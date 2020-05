Ecco la McLaren Bruce, l'erede della McLaren F1: i render

Mentre la fantastica Speedtail pare essere la vettura McLaren, tra le ultime prodotte, ad avvicinarsi di più all'iconica McLaren F1, il designer Marc Senan ha deciso di condividere coi ragazzi di CarScoops degli interessantissimi render riguardo la sua visione per una eventuale succeditrice dell'iconica supercar.

Il nome della sua opera è McLaren Bruce, e non viene da un disegnatore per hobby, ma da un designer professionista che ha lavorato a lungo nell'industria dell'automotive. Nel suo curriculum possiamo trovare progetti per marchi come Seat, Fiat e Lamborghini, e per un breve periodo di tempo ha anche lavorato sugli esterni della Asterion concept. Di recente è stato coinvolto nel team che ha progettato la Lamborghini Huracán, il concept della Urus, la Veneno e la Aventador SVJ. Insomma, non propriamente il primo arrivato.

"La macchina è un omaggio a Bruce e si ispira alla iconica F1. Credo che apprezzerete e sono cuiroso di conoscere le vostre opinioni." Sono state queste le parole che Marc Senan ha riferito a CarScoops, e rispondendo alla sua richiesta, non possiamo far altro che dirci impressionati dal suo incredibile lavoro.

La supercar deve chiaramente il suo nome all'uomo che sta dietro il marchio, il neozelandese Bruce McLaren. Se compariamo le forme della Bruce alla 720S e alla Speedtail, la prima appare davvero compatta, in modo non troppo dissimile da quanto fu alla sua epoca la F1. Questa caratteristica è particolarmente evidenziata dalle riprese di lato e concentrando lo sguardo appena dietro le ruote posteriori, dove la carrozzeria termina immediatamente.

Il muso invece punta prepotentemente verso il basso, e dispone di fari a LED molto diversi da quelli che McLaren usa per le recenti vetture. Proprio come la F1, questa macchina presenta una presa d'aria sul tetto per immettere aria f resca nel motore. Anche il retrotreno mette in risalto dei fari a LED che, differentemente a quanto comune al giorno d'oggi, si posizionano al di sotto degli scarichi. Questi ultimi poi presentano una forma e una tonalità davvero peculiari e che approviamo in pieno.

Infine era palese l'implementazione delle iconiche portiere a forbice, altrimenti non ci troveremmo davanti a una vettura erede della F1. Per chiudere vi rimandiamo a questa magnifica McLaren P1 GTR-18 progettata dai ragazzi di Lanzante e imbottita di steroidi i quali le consentono di superare i 1.000 cavalli di potenza. Ma adesso non vi importuniamo oltre e vi lasciamo alla nutrita galleria in calce.