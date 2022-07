McLaren e BMW potrebbero sviluppare in collaborazione una supercar e un SUV, entrambi EV

A quanto pare BMW e McLaren sembrano intenzionate a collaborare di nuovo per lo sviluppo di due nuove auto, in particolare una supercar elettrica e un SUV elettrico ad alte prestazioni, con la prima pensata per il marchio inglese e il secondo con marchio BMW, anche se si vocifera che McLaren abbia intenzione di costruire comunque un SUV EV.

Secondo Car Magazine, le due auto nasceranno dalla stessa piattaforma che farà largo uso della fibra di carbonio, grazie all’esperienza maturata da McLaren nella lavorazione di questo materiale. Inoltre si pensa che la supercar di Woking possa avere quattro motori elettrici in grado di sfiorare i 1100 CV di potenza, diventando quindi la McLaren di produzione più potente mai costruita.

BMW invece utilizzerebbe la piattaforma per dare vita ad un crossover sportivo che possa inserirsi tra l’attuale BMW Serie 8 Gran Coupé e i SUV già presenti in gamma, ma con l’obiettivo di infastidire Porsche Taycan, che però non è un crossover. Non si sa invece se il veicolo della casa bavarese condividerà la stessa motorizzazione di McLaren, ma come detto la piattaforma in fibra di carbonio sarà la medesima.

Si tratta in ogni caso di rumor provenienti da fonte che si dicono vicine ai due marchi, ma bisognerà attendere comunicazioni più specifiche e chiare dalle case interessate per fare luce su questa possibile collaborazione, che comunque dovrebbe dare i suoi frutti tra il 2026 e il 2028.