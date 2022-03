McLaren Artura immortalata in video a Monza: che rombo nei test!

Nel dicembre 2021 abbiamo ricevuto la triste notizia del rinvio della McLaren Artura a luglio 2022. Fortunatamente, però, possiamo vedere il prototipo ora a disposizione della casa di Woking in azione durante i test sul circuito di Monza: nonostante la mimetica, l’estetica e il rombo della nuova supercar ibrida sono uno spettacolo incredibile!

Il filmato pubblicato su YouTube da 19Bozzy92 ci mostra chiaramente, seppur da una certa distanza, la McLaren Artura con mimetica fantasiosa bianca e nera in azione sul tracciato italiano: da più punti di vista e parti della pista, possiamo quindi goderci i test della Artura e comprendere anche alcuni dettagli importanti come l’ampio spoiler sul retro. Purtroppo, però, non siamo sufficientemente vicini alla supercar per identificare specifici elementi lato design.

Al momento, quindi, tutto ciò che si sa sul propulsore sotto il cofano è frutto delle prime dichiarazioni da parte della casa britannica: la Artura debutterà con un V6 elettrificato biturbo da 3,0 litri da 671 cavalli e 804 Nm di coppia. Per correre su pista, invece, la vettura perderà la componente elettrica e si fermerà a 557 cavalli e 584 Nm di coppia, così da competere nella classe GT4. In attesa di maggiori informazioni, non ci resta che goderci i 7 minuti circa di filmato catturati dallo YouTuber a Monza.

Nel mentre, McLaren ha svelato una Artura realizzata con Nat Bowen.