Questa McLaren Artura è un'autentica opera d'arte firmata Cevin Parker

McLaren ha annunciato una collaborazione esclusiva con l'acclamato artista tedesco Cevin Parker per creare un design unico per la supercar ibrida McLaren Artura, che combina il piacere dell'arte con uno sguardo verso il futuro.

Come per la collaborazione tra McLaren e Nat Bowen, anche questa volta la casa automobilistica britannica stupisce tutti, portando alla luce un'autentica perla che vede una rielaborazione basata sull'arte astratta di Parker, la quale si sposa perfettamente con il linguaggio di design audace e contemporaneo di McLaren.

Bastian Luehmann, direttore del mercato Europa Centrale di McLaren Automotive, ha dichiarato di essere entusiasta di questa collaborazione esclusiva con l'artista. La profonda conoscenza artistica di Parker ha permesso di creare un design davvero eccezionale, che cattura perfettamente l'essenza estetica dell'Artura del quale ha parlato anche Franck Stephenson. L'uso del colore, in particolare la vibrante combinazione di viola e giallo, simboleggia la creatività, l'individualità, l'energia e l'ottimismo, caratteristiche che risuonano con la personalità dinamica dell'Artura.

Cevin Parker si è detto entusiasta di questa opportunità di collaborare con McLaren e di unire due delle sue più grandi passioni: l'arte e le supercar. Per presentare questo capolavoro frutto della collaborazione McLaren e Parker sono state scattate delle bellissime immagini dell'esclusiva Artura in alcune delle location berlinesi più suggestive. L'auto sarà esposta in diversi eventi durante tutto l'anno, inclusi il Nit D'Arte a Palma di Maiorca e l'ART Basel Miami.