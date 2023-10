Una McLaren Artura è andata a fuoco durante un test drive: non è rimasto nulla

Vedere un’auto prendere fuoco fa sempre abbastanza male al cuore, il dolore però è amplificato quando l’auto in questione è una McLaren Artura: una supersportiva britannica è andata a fuoco durante un test drive.

Le immagini che vedete in pagina risalgono al 16 ottobre scorso. Siamo in Inghilterra, non molto lontani da un rivenditore McLaren che ha sede a Leeds. Sembra proprio che la vettura andata a fuoco fosse impegnata in un test drive, così come riportato da The Sun UK. Alla guida della McLaren Artura vi era un potenziale acquirente, peccato però che dal nulla la vettura abbia improvvisamente preso fuoco. Fortunatamente i due occupanti si sono allontanati dal mezzo con le loro gambe, senza riportare alcuna ferita.

I pompieri locali hanno impiegato circa mezz’ora per domare l’incendio, le cause restano in ogni caso sconosciute. Solitamente sulla graticola ci sono le auto elettriche, ingiustamente accusate di prendere fuoco facilmente a causa delle loro batterie, anche le auto termiche però possono essere soggette a problemi di varia natura, pensiamo a un corto circuito per esempio. Il carburante a bordo e i vari oli lubrificanti possono persino amplificare l’effetto delle fiamme; come detto in un recente articolo (le batterie del bus di Mestre sono davvero andate a fuoco?) avvengono 1.529,9 casi di incendio su 100.000 automobili termiche, dunque non è così anormale che una vettura prenda fuoco spontaneamente (per la cronaca: le elettriche si incendiano 25,1 volte su 100.000).

Al di là delle cause che hanno scatenato l’incendio, di certo è andata in fumo un rara McLaren ibrida con motore V6 biturbo da 671 CV, il cui prezzo stimato è attorno ai 240.000 euro.