McLaren approda in Formula E: la scuderia compra il team Mercedes

Il Campionato del Mondo 2022/2023 di Formula E si preannuncia davvero avvincente. Tra le numerose novità che riguarderanno il mondiale FIA dedicato alle monoposto elettriche spicca sicuramente la terza generazione, la prossima frontiera di auto da corsa più leggere, veloci ed efficienti.

Da qualche mese si vociferava di un approdo McLaren in Formula E in sostituzione a Mercedes EQFE, la divisione della Casa di Stoccarda che non era molto convinta di proseguire a investire sulla competizione in vista del prossimo anno. Dopo mesi di trattative, dunque, attraverso un comunicato congiunto tra il team con sede a Woking e la FE, è stato annunciato l'arrivo di McLaren a partire dal prossimo anno in sostituzione a Mercedes.

Zak Brown, Team Principal di McLaren Racing in F1, è stato abbastanza chiara sul progetto in Formula E: "Sono fortemente convinto che la Formula E darà a McLaren Racing un vantaggio competitivo". L'esperienza con le monoposto elettriche, dunque, potrebbe fornire dati a sufficienza tali da permettere un miglioramento significativo anche alla vettura di F1 per rendere così McLaren nuovamente competitiva anche su quel fronte.

