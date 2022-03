McLaren annuncia un'edizione limitatissima della 720S: un omaggio destinato solo al Canada

Pfaff Automotive Partners, concessionaria e importatore del marchio McLaren in Canada, ha commissionato alcune McLaren 720S in edizione speciale per festeggiare il decimo anniversario del brand sul territorio canadese.

Le vetture sono state preparate dal reparto McLaren Special Operations, che ha messo a punto 10 esemplari unici, sette dei quali sono 720S Spyder e i restanti tre in versione coupé, che di fatto risulterà ancor più di valore per i collezionisti. A prima vista l’auto è verniciata in una combinazione nero-arancione, ma non sono tinte qualunque. Per i cerchi hanno scelto una finitura scura Stealth, mentre il nero della carrozzeria si chiama Pure Black, ed è la stessa tinta adottata sulla prima McLaren giunta in Canada, ossia la McLaren MP4-12C.

I dettagli arancioni sono invece dedicati alle vittorie di McLaren nelle competizioni Can-Am del 1967. Ovviamente per essere un degno tributo al Canada non possono mancare dei rimandi all’iconica foglia d’acero presente sulla bandiera dello stato, e infatti è possibile vederla sia sul cofano che nella parte inferiore dell’alettone posteriore, nei pressi di una linea che percorre tutta la parte superiore della vettura.

Christopher Pfaf, presidente e CEO di Pfaff Automotive Partners ha commentato: “Siamo così entusiasti di celebrare l'eredità della McLaren in Canada, con una serie quasi ininterrotta di vittorie nella leggendaria serie Can-Am e 13 vittorie in Formula 1, la McLaren ha sempre stabilito un punto di riferimento incredibilmente alto per le prestazioni in Canada”.

“Con tre punti vendita in Canada e oltre 1.000 auto McLaren vendute, il marchio è andato sempre più rafforzandosi anche sulle strade canadesi. Questi 10 speciali 720S celebrano entrambe le eredità e offrono ai nostri clienti canadesi qualcosa di speciale di cui entusiasmarsi”.

Inoltre bisogna aggiungere che questi esemplari speciali della 720S sono equipaggiati con della dotazione aggiuntiva che solitamente viene offerta in optional, come il tetto in vetro elettrocromico, capace di variare le proprie caratteristiche per schermare i raggi solari, così come il Perfromance Pack che aggiunge anche gli pneumatici Pirelli Corsa.

Questa è soltanto una delle ultime creazioni da parte della divisione speciale della casa di Woking, ma guardate ad esempio questa McLaren 765LT fucsia con carbonio blu realizzata per Jeffree Star, per non parlare della McLaren Elva Gulf Theme realizzata da MSO per il Festival of Speed di Goodwood.