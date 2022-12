McLaren abbina suono V8 con violino per una superba sinfonia natalizia: che spettacolo!

Le festività natalizie sono un momento molto gioioso dell’anno, tra regali sotto l’albero per grandi e piccini. Oltre ai doni familiari, però, ci sono anche piccole sorprese speciali da parte delle aziende, le quali propongono auguri a modo loro. Nel caso di McLaren, le feste iniziano con un concerto di violino e motore V8 della McLaren GT.

La casa automobilistica britannica augura buone feste a tutti gli appassionati di motori con un cortometraggio meraviglioso, dove la violinista Erica Carpenedo suona l’Inverno delle Quattro Stagioni di Vivaldi mentre la McLaren GT sfreccia nella campagna californiana. L’arrangiamento speciale firmato John Blasucci unisce il rombo del motore ai poetici suoni degli strumenti musicali classici – e non solo - in un risultato moderno, perfettamente adeguato alla supercar inglese.

La McLaren GT non ha bisogno di presentazioni: lanciata nel 2019, è una vettura da Gran Turismo eccezionale con V8 biturbo da 4,0 litri per 612 cavalli, con 3,1 secondi necessari per arrivare a 100 chilometri orari. In questo caso, con il suo favoloso blu risplende al tramonto e si unisce alla musica presentandosi come capolavoro d’ingegneria, pura arte tecnica.

Kody e Kyler McCormick, leader della società di produzione di The Outbound Life che si è occupata del video promozionale, hanno dichiarato: “Eravamo molto entusiasti di collaborare con McLaren a questo progetto perché sapevamo di poter produrre un pezzo che ritraesse la GT sotto una nuova luce. Volevamo creare un'esperienza avvincente per il pubblico, che si ricordassero”, e ci sono riusciti davvero.

Parlando sempre di doni natalizi, Tesla ha regalato Enhanced Autopilot per 30 giorni ai proprietari delle sue vetture.