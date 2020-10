Ecco la McLaren 765LT 'Strata' di MSO: la verniciatura ha richiesto 450 ore di lavoro

McLaren ha già provveduto a farci capire la profondità delle personalizzazioni attuabili sulla sua velocissima 765LT e, come potete vedere dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, la verniciatura in tema Strata a tre toni operata dalla divisione MSO è un tocco di classe di altissimo livello.

Il tema si ispira ad un paesaggio urbano, fatto di grattacieli che svettano luminosi nel buio della notte, andando ad applicare pattern geometrici i quali sfruttano i colori di McLaren F1. Il colore di base è l'Azores Orange, che si fonde col Memphis Red e con il Cherry Black mentre avanza verso l'anteriore della vettura. Come avrete notato, anche le pinze dei freni vanno a giocare nel tema, con quelle all'avantreno verniciate in Volcano Red e le altre in Azores Orange.

McLaren Special Operations ha fatto sapere che ci sono volute ben 450 ore per realizzare questa speciale verniciatura, che avvolge ogni singolo elemento della carrozzeria, presa d'aria sul tetto inclusa: fuori è colorata in nero lucido, mentre all'interno mostra la fibra di carbonio a vista.



"Lo Strata Theme applicato sulla 765LT da MSO è una dimostrazione stupefacente di quello il nostro team di esperti può ottenere. Inoltre rappresenta un design pronto, che può essere ordinato presso il vostro rivenditore di fiducia o anche servire da ispirazione per lo sviluppo della vostra, unica, 765LT." Queste le parole del boss di MSO, Ansar Ali. A ogni modo, giusto per lasciarvi intendere la cura per il dettaglio, sappiate che persino le chiavi sono personalizzate, e hanno necessitato di ulteriori 14 ore di lavoro per la verniciatura.



Per chi invece non conosce la McLaren 765LT, abbiamo qualche numero da trascrivere. Come suggerisce il nome, la supercar eroga ben 765 cavalli di potenza, erogati da un poderoso propulsore V8 bi-turbo il quale permette alla vettura di passare da 0 a 96 km/h in 2,7 secondi e di completare il quarto di miglio nello stesso tempo di una Bugatti Chiron da 1.500 cavalli: 9,9 secondi. Per quanto concerne il costo, bisognerà sborsare circa 350.000 per portarsela a casa, personalizzazione MSO inclusa.



Per rimandarvi ad altri pazzeschi lavori di MSO, non possiamo non citare questo esemplare di McLaren Elva ispirato alle vetture da corsa.