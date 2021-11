McLaren 765LT sfida Ferrari SF90 Stradale in una drag race: l'inglese ha una degna rivale

La McLaren 765LT si è fatta un certo nome nella comunità delle supercar con le sue prestazioni fuori dal comune, al punto da diventare il riferimento quando si parla di partenze da fermo e quarto di miglio. A quanto pare è difficile trovare una degna sfidante, e la McLaren 765LT è stata battuta solo da mezzi molto più specialistici e preparati.

Ma come si comporta a confronto con una Ferrari SF90 Stradale? Ebbene, grazie all’ultimo video pubblicato da Daniel Abt potete vederlo con i vostri occhi, mentre con le orecchie ascoltare l’inebriante suono dei V8 delle due contendenti.

Da una parte c’è quindi l’inglese in tinta nera, con 765 CV che si scaricano sulle ruote posteriori con una coppia di 800 Nm, mentre dall’altra parte c’è la rossa italiana per antonomasia, che tira fuori 780 CV dal suo V8, a cui si aggiungono i cavalli extra forniti dai tre motori elettrici di cui è dotata, per una potenza totale di 1000 CV, quanto basta per poter fare la voce grossa contro la super McLaren. Per essere precisi dobbiamo però far notare che la sportiva di Woking pesa 1229 kg ed è trazione posteriore, mentre il cavallino rampante ferma l’ago della bilancia a 1570 kg, contando però sulla trazione integrale.

Le modalità della sfida sono sempre le solite, e si basa quindi su tre partenze da fermo e una partenza lanciata. La prima “run” è stata dominata dalla McLaren, nonostante qualche problema di trazione, ma non vi togliamo il gusto di scoprire la vincitrice, quindi sta a voi scoprire come sono andate le prove successive. Nel caso in cui siate interessati ad altre sfide di questo tipo, non perdetevi la drag race definitiva tra McLaren 765LT, Porsche 922 GT2 RS e Ferrari F8 Tributo.