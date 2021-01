Questa McLaren 765LT bicromatica è una gioia per gli occhi

La McLaren 765LT, che incarna una variante potenziata della classica 720S, verrà prodotta in soli 765 esemplari dalla casa automobilistica britannica e costerà un occhio della testa, ma in compenso i clienti potranno personalizzarne la carrozzeria con una bicromia che sfuma da una tonalità all'altra in modo graduale.

L'esemplare del video in alto appartiene all'utente conosciuto come modfind su Instagram. Il ragazzone è un vero appassionato della casa di Woking, e nel suo garage può già vantare una 675LT. Stavolta però ha voluto portarsi a casa la "720S da pista" sotto steroidi in Nardo Gray/Black fade realizzata da The Sign Savers. Dobbiamo dire che il lavoro svolto è di sicuro eccellente.

Non dimenticheremo però di citare la presenza di cerchi Vossen forgiati di colore nero, i quali vanno ad aggiungere ancor più cattiveria al risultato finale. Nello specifico si tratta di unità Vossen Evo-3 da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al retrotreno, mentre per la larghezza si parla di 9 pollici davanti e 12 pollici dietro. Al momento sono disponibile ben 48 colori per questi cerchi speciali, ordinabili in diametro variabile fra i 19 e i 24 pollici. Lo spessore invece è compreso fra gli 8,5 e i 13 pollici. Certo, adesso vorreste conoscere il prezzo di untale set, e pertanto vi diciamo che sul sito ufficiale Vossen Wheels lo scalino d'ingresso è fissato a 1.800 dollari per ruota.

Nel caso in cui voleste avere l'occasione di incontrare dal vivo la fantastica McLaren 765LT in alto, dovrete partecipare al goldRush Rally 2021 denominato "Saints & Sinners Tour". Il tour avrà inizio il prossimo 11 giugno 2021 a New York City, e si concluderà poi a Dallas il successivo 20 giugno. Il percorso prevede delle fermate presso la capitale degli Stati Uniti, Washington D.C., un passaggio per White Sulphur Springs, Asheville, Atlanta, New Orleans, Memphis e Houston.

E' possibile che la pandemia di coronavirus possa rendere arduo prender parte ad una simile scampagnata, ma dal nostro canto speriamo che la vaccinazione prosegua nel migliore dei modi contribuendo alla sconfitta del Covid-19. Prima di chiudere vogliamo però rimandarvi a una prestazione eccezionale attuata proprio da un esemplare di McLaren 765LT: l'ultimo test sul quarto di miglio è da record. In ultimo, arrivando a toccare cifre clamorose, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa rarissima McLaren Speedtail: all'asta si prevedeva potesse essere battuta a 4 milioni di dollari.