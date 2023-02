McLaren 750S attesa per aprile 2023: secondo i rumor sarà l'ultima ICE pura del brand

Lo scorso anno ci siamo messi alla guida della McLaren 720S Spider e ancora adesso ci brillano gli occhi, ma la sua erede sarà ancor più esagerata e si chiamerà McLaren 750S, o almeno è quanto riportato da Automotive News, che ha ricevuto numerose info sul modello da parte di un fonte non dichiarata ma vicina a Woking.

Infatti oltre alla denominazione ci sono tante altre novità che vale la pena proporvi, anche se vanno prese con le pinze trattandosi di rumors che, ovviamente, la casa madre non ha assolutamente confermato, ma neanche smentito. A quanto pare, la McLaren 750S verrà svelata il prossimo aprile in due versioni, coupé e spider, come sostituta all’attuale 720S e, come si evince dal nome, la potenza salirà a 750 CV.

La fonte ha però dichiarato che per questo modello non sono previste le versioni “Long Tail”, ma la 750S “non sarà estrema come la 765, ma comunque più aggressiva della 720S”. Quanto agli interni, in abitacolo dovrebbe esserci uno schermo dell’infotainment retrattile analogo a quello visto sulla McLaren Artura.

La McLaren 750S non sarà un modello in edizione limitata, ma la casa di Woking ne produrrà soltanto un certo numero ogni anno, e secondo la fonte al momento ci sono già abbastanza da impegnare il costruttore fino alla fine del 2024.

Se tutte queste informazioni trovassero riscontro nella realtà, significherebbe che tra pochi mesi potremmo davvero posare gli occhi sulla nuova supercar di Woking, che dovrebbe essere l’ultima McLaren a montare un motore a combustione interna puro, senza alcuna forma di elettrificazione. A tal proposito, vi ricordiamo che McLaren potrebbe essere al lavoro su un SUV elettrico.