Questa McLaren 720S è molto strana, ma cos'ha che non va?

L'ultima generazione di Corvette, la C8, è stata presentata da un anno ormai, e di recente è ancora sotto i riflettori. Non ci aspettavamo però che la casa automobilistica statunitense potesse aver già presentato la nuova, di generazione, la C9.

In realtà la vettura che potete vedere attraverso l'immagine in fondo alla pagina, condivisa non molte ore fa su Reddit, è una McLaren 720S in un verde brillante, parcheggiata di fianco a una Audi R8 e ad una Lamborghini Huracan. Il fatto strano però è che sulla carrozzeria vi sono attaccati numerosi badge Corvette, e il motivo è presto detto.

Mentre gli appassionati di automobili in generale saprebbero riconoscere in una frazione di secondo la supercar inglese, l'uomo medio degli Stati Uniti potrebbe non essere propriamente a suo agio davanti al bolide. McLaren purtroppo non è conosciutissima dall'altra parte dell'Atlantico, e quindi il proprietario ha deciso di renderla più popolare "americanizzandola" a modo suo.

