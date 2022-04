La McLaren 720S indossa la livrea della F1 in vista del GP di Miami

Dopo il disastroso e sfortunato fine settimana della Ferrari ad Imola, la Formula 1 tornerà nel week-end dal 6 all'8 maggio con il primo GP di Miami. Si tratta di un evento molto atteso a cui le varie scuderie puntano di raccogliere punti preziosi. McLaren, in particolar modo, ha in serbo una piacevole sorpresa.

La bellissima McLaren 720S sarà uno degli ospiti d'eccezione a Miami dal momento che la casa automobilistica inglese ha preparato per il gran premio in questione ben 5 esemplari della supercar con una livrea ispirata alla vettura di Formula 1. Le intenzioni della compagnia sono quelle di sfruttate le auto in chiave promozionale e magari di utilizzarli in occasione dei Pirelli Hot Laps o in esposizione alla McLaren Hospitality Suit.

Ad ogni modo, in calce alla notizia potete apprezzare a dovere l'inedita livrea della 720S con i colori arancio all'anteriore e sui lati e con il colore definito "New Blue" al posteriore. Sotto il cofano ricordiamo un motore V8 biturbo da 4,0 litri da 710 CV in grado di sprigionare 770 Nm di coppia. Ciò dovrebbe garantire un'accelerazione 0-100 in in 2,8 secondi e fino a 200 Km/h in appena 7,8 secondi. La velocità massima è stimata fino a 341 Km/h.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rivisitazione della 720S di McLaren in chiave F1? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.