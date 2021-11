La McLaren 720S GT3X è un mostro da pista che non teme rivali: eccola in azione

La McLaren 720S di serie è una supercar che ha dimostrato di avere delle performance incredibili sull’asfalto di un circuito, ma è pur sempre un’auto stradale. McLaren la usa come base di partenza per competere nei vari campionati GT3 in giro per il pianeta. Ma quale sarebbe il suo vero potenziale senza le restrizioni dei regolamenti?

Questa è la domanda che si sono fatti gli uomini di Woking quando hanno dato vita alla McLaren 720S GT3X, ossia il modello dedicato espressamente alla pista che deriva proprio dalla vettura da corsa. La differenza sta appunto nella sua totale libertà dalle imposizioni dettate dai regolamenti dei campionati.

Sotto al cofano c’è il solito motore V8 twin-turbo da 4.0 litri che solitamente nei campionati viene limitato a 510 CV per rispettare il BOP (Balance Of Performance) tra le varie vetture presenti sulle girglie di partenza. La GT3X invece è esente da restrizioni, ed è libera di sfogare la sua ira sotto forma di 720 CV di potenza, la stessa cavalleria della versione di serie, a cui si aggiunge anche la tecnologia “Push-to-Pass” che fornisce altri 30 CV all’occorrenza.

Dove sta la differenza rispetto alla versione di serie allora? Ebbene, come detto la GT3X è a tutti gli effetti una vettura da corsa, e per questo anche l’aerodinamica e la dotazione di bordo è focalizzata sul raggiungimento della massima efficienza in pista. Al posteriore c’è un’ala colossale che lavora in sintonia con appendici le aerodinamiche e lo splitter all’anteriore e un nuovo diffusore al posteriore.

Ovviamente anche l’impianto frenate e le sospensioni derivano direttamente dalla vettura da competizione, così come l’abitacolo, che è stato ridotto all’osso e protegge il pilota circondandolo con un rollbar che segue le rigide norme FIA. Se pensate che la Senna sia comunque superiore (qui potete gustarvi una sfida tra la McLaren Senna e la 765LT sul quarto di miglio), allora state facendo un grosso sbaglio, perché una volta che l’auto appoggia i suoi pneumatici sull’asfalto di un circuito, è davvero difficile riuscire a starle davanti, come dichiara anche il tester del magazine britannico Evo.

McLaren produrrà soltanto 15 esemplari di questo bolide e stando a quanto dichiarato dalla casa, sono già tutti venduti. Il cartellino del prezzo dice 720,000 sterline, circa 841,000 euro al cambio attuale e quasi 300,000 euro più costosa di una normale 720S GT3, ma con questa cifra avrete una vettura da corsa dannatamente efficace ed esclusiva, che però non può competere in nessun campionato.

La GT3X non è però la sola vettura speciale del marchio di Woking, infatti esistono altre versioni molto esclusive ma meno estreme della vettura in questione: guardate ad esempio la McLaren 720S Daniel Ricciardo Edition dedicata al noto pilota di Formula 1.