Questa McLaren 720S ha un'accelerazione straordinaria, vedere per credere

La McLaren 720S è un capolavoro di ingegneria, a prescindere dai gusti tecnici o estetici. Si tratta di una supercar incredibilmente veloce, e battuta solo da una manciata di rivali. Già di fabbrica offre prestazioni invidiabili, ma il mondo del tuning non si accontenta mai, e ne ha modificato un esemplare per renderlo un mostro d'accelerazione.

Stando a quanto mostrato dal video in alto, la 720S del video scatta da 0 a 96 km/h in meno di due secondi, e percorre il famigerato quarto di miglio in 8,999 secondi, tagliando il traguardo a 257 km/h. Attenzione, però, perché sulla linea di partenza se ne è presentato anche un altro di esemplare, sotto steroidi e di colore bianco, il quale ha concluso il quarto di miglio in 8,953 secondi.

Di base la 720S possiede un V8 bi-turbo da 4,0 litri, che sviluppa 710 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia. Ha una velocità massimale di 341 km/h, e va da 0 a 96 km/h in 2,9 secondi. Paragonate al prezzo richiesto per la supercar, il quale si attesta sui 300.000 euro, le spese per le modifiche sono piuttosto economiche.

Di recente la casa automobilistica britannica ha rivelato la McLaren 620R, una macchina pensata principalmente per la pista ma che, senza troppi grattacapi, potrete utilizzare anche in strada. Infine date un'occhiata a questa fantastica McLaren GT testata da Andrea Galeazzi nei dintorni di Milano.