La McLaren 720S di 1016 Industries trasforma la supecar in un missile in fibra di carbonio

La McLaren 720S è una supercar dal look esotico già di serie, ma con alcuni ritocchi ben studiati è in grado di trasformarsi in una bestia feroce e ancor più spettacolare. A tal proposito, 1016 Industries sa benissimo dove mettere le mani per valorizzarla, e quest’ultimo modello in tinta viola toglie letteralmente il fiato.

Non è la prima volta che vediamo una preparazione di questo tipo, infatti pochi mesi fa vi avevamo mostrato la vettura di Peter Northrop, il CEO di 1016 Industries, che mostrava già un’ampia rivisitazione dell’estetica attraverso la tecnologia della stampa 3D affiancata all’utilizzo della fibra di carbonio.

Questo kit infatti si limita a modificare, o meglio, ad estremizzare, le qualità estetiche della vettura, mentre sotto il cofano la McLaren 720S rimane invariata, con un twin-turbo V8 capace di esprimere una potenza 720 CV e 770 Nm di coppia, che in questo caso andranno a spostare una vettura decisamente più leggera grazie al vasto uso della pregiata fibra nera.

A differenza della 720S che avevamo visto, questa offre tutto il catalogo di componenti dell’azienda uniti ad una vistosa tinta viola per la carrozzeria, che va in contrasto con i pezzi lasciati con il carbonio a vista. Il kit si compone di un nuovo paraurti e splitter all’anteriore, con tanto di parafanghi allargati e minigonne più aggressive, che portano la vista sulle nuove appendici aerodinamiche laterali poste subito dietro alle ruote posteriori. La ciliegina sulla torta sul posteriore McLaren è un’imponente alettone in pendant con un nuovo diffusore, entrambi in materiale composito.

“Fin dal primo giorno, il viola è stato davvero il colore più audace a cui 1016 Industries potesse pensare per mostrare una 720S completamente in carbonio", ha dichiarato in una nota il fondatore di 1016 Industries Peter Northrop. “Tutto è stato progettato come complemento a tutti i piccoli dettagli dell'auto. Per questa 720S, il nostro kit in fibra di carbonio è il fulcro. Oltre allo stile e al design unici, il vantaggio dell'integrazione di materiali in fibra di carbonio in piattaforme esotiche come la 720S è innegabile. In 1016 Industries, il nostro obiettivo è perfezionare il modo in cui i materiali nobili possono essere utilizzati su questo genere di vetture, non solo per farle risaltare ma anche per migliorarne le prestazioni a tutti i livelli”.

L’azienda infatti ha in mente di creare kit simili anche per altre vetture di pregio, ma intanto ci delizia con questa creazione offerta ad un prezzo poco superiore ai 550,000 euro, che comprende anche il costo della sportiva inglese, che sarebbe perfetta da affiancare alla Porsche 911 Turbo personalizzata dal tuner russo TopCar Design, che ha costruito una carrozzeria completamente in fibra di carbonio per la sportiva di Zuffenhausen.