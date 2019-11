La McLaren 650S di Trevor Bauer distrutta da una ruota vagante: la foto

Preparatevi a sentire la storia di uno degli incidenti più assurdi che potessero capitare. La McLaren 650S di Trevor Bauer è stata gravemente danneggiata dalla ruota vagante di un camion.

Avete letto bene, la vettura è stata colpita da una ruota staccatasi da un camion e rotolata fin dentro il concessionario in cui era esposta - dunque l’incidente non è neppure avvenuto in strada, in fase di marcia. La vettura appartenente al giocatore della MLB se ne stava semplicemente parcheggiata nello show-room quando un enorme pneumatico è piombato a gran velocità dalla vicina autostrada a sei corsie - siamo in Texas per la cronaca.

A diffondere la notizia è stato lo stesso, sfortunato Trevor Bauer, che ha postato un’incredibile foto su Twitter. Il campione ha scritto: “Se ieri mi avessero detto che un semi truck avrebbe distrutto la mia McLaren ci avrei anche creduto, ma una cosa simile invece? Come avrei potuto credere a questo? Vi avrei detto di essere fuori di testa”.

L’auto, dal valore di circa 300.000 dollari (e sappiamo come ci siano McLaren anche molto più costose...), era ovviamente assicurata, e il campione della MLB pensa di guadagnare fra i 18 e i 20 milioni di dollari solo con la prossima stagione, dunque non dovrebbe avere problemi a rimetterla a posto, la dinamica dell’incidente però resta quantomai assurda. Qualche ora dopo Bauer guidava già un’altra auto, una Chevy Spark, sulla quale ha scherzato in merito alle sue piccole dimensioni.