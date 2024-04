McLaren 650S si schianta dopo raduno: la sbandata poi lo scontro con tre auto

I raduni automobilistici sono sempre un bel vedere, su questo non c'è dubbio. A volte però, oltre che a poter ammirare auto da sogno, assistiamo anche all'inesperienza dei loro proprietari: è il caso di questa McLaren 650s spider il cui conducente ha perso il controllo schiantandosi con un'auto parcheggiata.

Il tutto è avvenuto in un recente raduno chiamato Malibu Autobahn Cars & Coffee il 7 aprile, nell'omonima località nei pressi di Los Angeles. L'auto ha pure rischiato prima di colpire un'auto della polizia e poi di finire in un dirupo. Come spesso accade in questi eventi, mentre le persone lasciavano la manifestazione, i motori ruggivano e le auto sfrecciavano tra i pedoni, alcuni dei quali stavano filmando l'accaduto.

È in quel momento che si vede la McLaren in questione muoversi a grande velocità. Già appena compare nella ripresa, è evidente che il conducente aveva già perso il controllo dell'auto poiché stava già urtando contro le barriere che separano le carreggiate. Nel tentativo di correggere la traiettoria, il conducente perde definitivamente il controllo della sua McLaren e colpisce almeno tre auto parcheggiate dall'altro lato della strada.

Una volta fermatosi, la folla si avvicina subito per verificare i danni causati alle auto coinvolte. L'uomo di mezza età al volante appare visibilmente scosso. Se le altre auto non fossero state parcheggiate sul lato della strada, la situazione avrebbe potuto assumere proporzioni molto più gravi. Per fortuna non ci sono state conseguenze fisiche per nessuno dei partecipanti all'evento né per il conducente stesso (se non un grande spavento).

Perdere il controllo di supercar del genere è molto facile se non si fa grande attenzione, figurarsi se si è ubriachi: il conducente di questa Mustang ha fatto un vero e proprio testacoda all'inizio di un incrocio per poi ritrovarsi senza i paraurti nella strada opposta. Il video sembra quasi uno spettacolo comico.

Talvolta poi, capita che, invece di prendere parte a raduni in ambienti più o meno controllati, c'è chi decide di tentare la sorte e avviare delle vere e proprie gare clandestine. Due facoltosi possessori di Lamborghini Huracan hanno deciso di sfidarsi in una strada sempre nei pressi dell'interland losangelino. Risultato: una delle due si è schiantata violentemente con un'auto che passava di lì.

