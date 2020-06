Questa McLaren 650S modificata è in grado di eruttare fiamme verso l'alto

Il mondo del tuning è estremamente eclettico, e può trattare modifiche estetiche, meccaniche, aerodinamiche e di ogni possibile elemento visibile e non di una vettura. Nel caso della McLaren 650S delle immagini in calce il ritocco è assolutamente folle.

Le supercar a motore centrale come questa danno la possibilità ai designer di scolpire linee aggressive, e di ideare elementi estetici veramente espressivi da introdurre in vetture di serie. Inoltre le auto più costose devono sottostare molto meno a regole restrittive riguardanti il contenimento dei costi, e quindi sono anche più divertenti da modificare.

Da quanto possiamo ricordare, le McLaren ad emettere fiamme attraverso scarichi posizionati in alto di recente sono state la McLaren 600LT in limited edition e la straordinaria McLaren Senna (ecco una versione potenziata). Per fortuna però una casa di tuning con sede a Taiwan ha deciso di riportare ancora una volta alle luci della ribalta questa particolare caratteristica, e di adattarla a due McLaren: una MP4 ed una 650S.

Andare a ricostruire un sistema di scarico su una McLaren non è affatto facile, perché il produttore britannico spinge tutto al limite rendendo difficile apportare miglioramenti senza rischiare di compromettere il funzionamento generale dell'apparato che provvede al movimento dell'auto. Nonostante ciò, con l'aiuto di Zacoe, la firma taiwanese si è rimboccata le maniche per provare a fare del suo meglio.

Per installare il nuovo scarico in alto, le relative estremità sono state progettate interamente in fibra di carbonio. Questo dovrebbe aumentare sensibilmente la potenza complessiva amche grazie al sistema a valvole sviluppato e prodotto da Frequency Intelligence. Il sistema permette flussi d'aria migliori anche grazie all'inferiore lunghezza dei tubi, se paragonati ovviamente a quelli stock.

Un ulteriore risultato dei ritocchi comprende l'enorme rumorosità degli scarichi, che di tanto in tanto possono lasciare di stucco gli automobilisti che seguono grazie all'emissione di notevoli fiammate verso l'alto. In ogni caso, se non voleste fare troppo baccano, è stata introdotta anche una modalità più silenziosa, attivabile tramite la pressione di un tasto, e utile a favorire la calma e il godimento del viaggio.

Per chiudere vogliamo rimandarvi ad una sfida che ha visto protagonista una McLaren Speedtail: la supercar dalla velocità massima di oltre 400 km/h ha provato a battere in accelerazione un Aereo Jet.