La McLaren 600LT Spider Segestria Borealis vi avvolgerà con le sue ragnatele

Alla concessionaria McLaren di Newport Beach è appena arrivata una delle vetture McLaren più rare in assoluto: la fantastica McLaren 600LT Spider Segestria Borealis presentata il mese scorso e costruita in appena 12 esemplari.

Questa 600LT Spider limited edition possiede una verniciatura assolutamente esclusiva, la quale è stata ispirata dal ragno cacciatore Segestria florentina, il quale si presenta con un corpo molto scuro che permette alle sue zanne verdi di risaltare, proprio come accade per il bolide delle immagini in fondo alla pagina.

La verniciatura predominante è il Borealis Black proveniente direttamente dal reparto Special Operations di McLaren. Ad un'occhiata distratta o lontana, il colore può sembrare normalissimo, ma basta uno sguardo ravvicinato per carpirne gli elementi caratterizzanti. In base all'angolo con il quale la si guarda, la vernice può assumere un aspetto verde scuro o persino porpora, ma questo da un display non rende al meglio. A ogni modo, a dettagliare la carrozzeria ci pensa la tonalità Napier Green che appare in varie zone attraverso strisce o vere e proprie ragnatele, le quali abbracciano specchietti retrovisori e alettone posteriore.

Il Napier Green prosegue all'interno dell'abitacolo, dove la fibra di carbonio fa la sua comparsa circondando i sedili, l'impianto audio e il sistema di infotainment. Anche qui il verde procura dettagli aggiuntivi, che vengono portati in essere soprattutto dalle cuciture.

Passando a parlare di numeri, sotto al cofano della supercar britannica batte il solido, poderoso V8 bi-turbo da 3,8 litri, capace di erogare 600 cavalli di potenza e 627 Nm di coppia. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di 328 km/h.

Nel caso foste interessati, McLaren Newport Beach in effetti ha già messo in vendita la vettura, ma per conoscere il prezzo bisognerà contattare di persona la concessionaria. Adesso, per concludere restando in tema di automobili personalizzate, ecco a voi una Bugatti Chiron in rosso e nero appena finita all'asta: il suo prezzo è incredibile. Assurdo quasi allo stesso modo il valore di una Lamborghini Miura P400 del 1968, che potrebbe esser ceduta per un milione di euro circa.