McLaren 600LT sfida Ferrari 812 Superfast: gara imperdibile tra le due supercar

Dopo avere ammirato una “Lamborghini Multipla SV” a tutta velocità sull’Autobahn tedesca grazie agli YouTuber di AutoTopNL, cambiamo canale per assistere a una intrigante sfida tra una McLaren 600LT e una Ferrari 812 Superfast: chi avrà la meglio tra le due supercar?

Come spesso accade, a offrirci questo spettacolo sono gli appassionati del team Carwow: da una parte abbiamo la supercar nata negli stabilimenti di Woking, in Inghilterra, dotata di un motore twin-turbo V8 da 2,8 litri capace di arrivare fino a 592 cavalli e 620 Nm di coppia. In questo caso, la trazione è posteriore e il cambio a sette rapporti con launch control.

Dall’altra parte del tratto asfaltato dove avverrà questa gara di accelerazione tra le due protagoniste del filmato in questione troviamo, invece, la Ferrari 812 Superfast da 789 cavalli e 718 Nm di coppia su motore V12 da 6,5 litri, con cambio a sette rapporti e trazione posteriore esattamente come la McLaren 600LT. La potenza, come si può ben vedere, è nettamente superiore nel caso della supercar italiana, ma la leggerezza della vettura inglese riuscirà a fornirle il vantaggio necessario ad avere la meglio? Piccolo spoiler: la sfida sarà veramente all’ultimo millimetro. Per sapere chi ha avuto la meglio, vi consigliamo di godervi il video firmato Carwow.

Restando nel mondo del Cavallino Rampante, eccovi il filmato di una Ferrari 328 GTS rimessa a nuovo.