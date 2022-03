McLaren 600LT colpisce albero isolato in un parco: il bizzarro incidente è un disastro

Dopo avere assistito al brutto incidente tra una Corvette C8 e un pickup Toyota negli Stati Uniti, spostiamoci in Brasile per osservare i pochi dettagli che abbiamo a disposizione su un bizzarro incidente per una McLaren 600LT che, incredibilmente, avrebbe colpito un albero isolato in prossimità di un parco.

Le fotografie e riprese pubblicate su Instagram da supercar.fails mostrano chiaramente la supercar arancione dopo avere sbattuto contro un albero piuttosto isolato dagli altri, in un parco nella capitale brasiliana, Brasilia. Purtroppo non abbiamo abbastanza dettagli per stabilire le dinamiche dell’incidente, possiamo solo osservare le tristi conseguenze che porteranno l’auto britannica lontano dal ritorno su strada.

Tra le possibili cause ci sono, ovviamente, la guida in stato di ebbrezza o la guida su strada bagnata; difficilmente si può trattare di un incidente dovuto solamente da una svista alla guida, dato che lo spazio per evitare quell’albero c’è e poteva essere sfruttato con i giusti tempi di reazione.

Ciò che rimane è una McLaren 600LT con paraurti e splitter in fibra di carbonio distrutti, mentre il cofano è gravemente piegato e il parabrezza è frantumato. Insomma, un brutto destino per la fantastica vettura che, ricordiamo, è alimentata da un V8 biturbo da 3,8 litri per 592 cavalli e 620 Nm di coppia.

A proposito di McLaren, ecco a voi la nuova monoposto F1 per il mondiale 2022.