McDonald's vi consegna il cibo direttamente in auto mentre caricate la Tesla

Le auto elettriche, per ora, non sono ancora in grado di ricaricarsi velocemente al pari di un rifornimento di benzina. Per questo motivo si tende a costruire le stazioni di ricarica vicino a luoghi di interesse, presso cui gli utenti possono ingannare il tempo. Ora McDonald’s ha deciso di andare ancora oltre...

Sembra infatti che la nota catena di fast food stia cercando di conquistare gli utenti Tesla grazie a un nuovo servizio: presso i Tesla Supercharger di Firebaugh, in California, sono spuntati cartelloni ufficiali di McDonald’s che sponsorizzano la consegna diretta al veicolo. Nello specifico la pubblicità recita: “Ricaricati con McDonalds mentre carichi la tua Tesla. Il cibo ti arriva direttamente allo stallo di ricarica”.

Il colosso della ristorazione permette così la consegna delle cibarie direttamente presso il veicolo. In questo modo McDonald’s vuole battere la concorrenza, a piedi infatti gli utenti di quel Supercharger potrebbero facilmente raggiungere anche Subway e Little Caesars. A oggi, un servizio di consegna diretta al veicolo non l’avevamo ancora visto, anche se l’idea fa sorgere non poche domande.

Già mangiare al fast food non è totalmente salutare, non dover neppure fare quattro passi per raggiungere il ristorante poi potrebbe essere ancora peggio, ma del resto sono anni che gli americani (così come moltissimi utenti europei) si servono del McDrive e soluzioni simili, ritirando i prodotti senza scendere dall’auto…

In ogni caso la “questione stazioni di ricarica” si evolverà sempre di più nel prossimo futuro, Tesla stessa ha intenzione di costruire Drive-in e altri luoghi d’intrattenimento presso le colonnine di ricarica, in Europa l’ultimo esempio che ci torna alla mente è Audi, che ha intenzione di costruire avanzate stazioni di servizio 100% elettriche. Che ne dite, cosa faremo prossimamente durante le ricariche della nostra BEV?