Che mazzata A2A, abbonamenti più cari e ricarica ultra veloce esclusa

Il 2023 è stato un anno delicato per i possessori di auto elettriche, che hanno infatti visto alcuni abbonamenti per la ricarica pubblica salire vertiginosamente (quanto costava caricare un’auto elettrica a fine 2023?). Oggi dobbiamo segnalare nuovi rincari per i piani A2A.

Gli abbonamenti rinnovati dopo il prossimo 22 aprile vedranno costi maggiorati fino al 36%, vediamo dunque in dettaglio quali sono le nuove tariffe proposte dalla compagnia energetica. Con l’abbonamento E-Moving Small gli utenti standard andranno a pagare da 23 a 25 euro fino a 40 kWh al mese, con un rincaro del 8,70%; gli utenti domestici vedono salire la quota da 21 a 22 euro, +4,76. Con E-Moving Medium un utente standard andrà a pagare 100 kWh al mese 57 euro anziché 51, abbiamo dunque un aumento del 11,76%; va ben peggio agli utenti domestici, che vedono salire la quota da 36 a 49 euro, +36,11%. Infine con E-Moving Large si possono ricaricare 200 kWh al mese pagando 106 euro anziché 92, +15,22%; gli utenti domestici pagheranno 85 euro rispetto ai precedenti 66, +28,79%.

Come gli utenti A2A avranno notato, è stato cancellato il piano E-Moving Extra Large, che permetteva di ricaricare fino a 320 kWh nel mese solare. A questi utenti sarà attivato il piano Large e per loro il rincaro sarà ancora più amplificato, visto che prima con 122 euro si potevano ottenere 320 kWh; adesso bisognerà sborsarne 106 per averne 200. Le sorprese però non finiscono qui: con gli abbonamenti A2A non si potrà ricaricare alle colonnine con potenza superiore ai 50 kW, bisogna dunque prepararsi a dire addio alle ricariche veloci - che andranno pagate al consumo.

Ricordiamo che circa un anno fa è toccato a Enel X alzare i prezzi dei propri abbonamenti di ricarica.

