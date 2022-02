F1: Mazepin vuole correre in Russia, Jeremy Clarkson lo annienta su Twitter

Nelle ultime ore il conflitto iniziato dalla Russia in Ucraina sta sconvolgendo le coscienze del mondo, con in parallelo il carrozzone della Formula 1 che sta pensando se correre il GP di Sochi o no. Il pilota russo Nikita Mazepin ha detto di non aver problemi a correre, Jeremy Clarkson però lo ha distrutto su Twitter.

Senza entrare nel merito della questione del conflitto Russia-Ucraina, con la prima che ha di fatto invaso il Paese confinante con la forza, sembra palese a tutti che pensare al GP di F1 di Sochi in questo momento sia alquanto indelicato. L'appuntamento è previsto per il weekend del 25 settembre prossimo, scegliere di non correre nel Paese però avrebbe più un significato politico che altro, una protesta in piena regola contro una politica della violenza che sta intristendo l'intero mondo civilizzato.

Mazepin ha minimizzato gli effetti del conflitto, dicendo che sostanzialmente non dovrebbero esserci problemi per correre il Gran Premio, "mi vedrete sicuramente in pista". Jeremy Clarkson però, ex storico conduttore di Top Gear e personaggio di spicco del mondo automotive, lo ha distrutto su Twitter. Tradotto letteralmente, Clarkson ha scritto: "Nikita Mazepin. Sei un dannato ritardato. Vai a correre in Russia da solo. Perderesti comunque." Questo il tweet al vetriolo del conduttore britannico, che ha anche generato polemiche per la parola "retard".

Non è certo la prima volta che il conduttore distrugge qualcosa, non molto tempo fa era toccato a una vettura FCA: Jeremy Clarkson distrugge la Jeep Renegade 4xe.