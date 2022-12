La Mazda3 potrebbe diventare una berlina 100% elettrica: esiste il brevetto

Per le auto compatte e di medio segmento non è un grande momento: tutti si stanno spostando verso crossover e SUV e persino la splendida Mazda3 rischia di essere rimpiazzata. Al suo posto nessun crossover però, Mazda ha già una folta line-up, al contrario potrebbe arrivare una berlina elettrica.

Il marchio giapponese non è partito con il piede giusto guardando al fronte elettrico. La Mazda MX-30 lanciata nel 2020 (qui trovate la nostra prova: due settimane con la Mazda MX-30 elettrica) si è dimostrata una vettura costosa con meno di 200 km di autonomia, nonostante un gran carattere e stile da vendere.

In Asia e nel Vecchio Continente le vendite non hanno fatto registrare numeri folli, negli USA addirittura la vettura è stata ritirata dopo 505 unità vendute ed è sceso il gelo su un possibile nuovo modello nel 2023. In casa Mazda dunque c'è voglia di riscatto e un nuovo brevetto lascia intendere che la Mazda3 potrebbe lasciare il posto a una berlina compatta elettrica - con una batteria sufficiente a garantire un'autonomia in linea con il mercato attuale.

Scoperto da The Drive, il brevetto mostra una berlina compatta dalle linee molto simili alla Mazda3. I disegni mostrano chiaramente come la vettura abbia un solo motore elettrico all'anteriore, questo però può essere spostato al posteriore oppure sfruttare una configurazione Dual Motor. Ovviamente non sempre i brevetti poi diventano dalle vere automobili, magari Mazda ha solo presentato l'idea ma non ha intenzione di realizzarla a breve, è però altamente probabile che il marchio stia lavorando a una nuova elettrica per recuperare il terreno perduto. Nel frattempo vi ricordiamo che da poco è arrivata la nuova Mazda3 2022.