Mazda2 Hybrid, svelati i prezzi per l'Italia: si parte da 24.990 euro

A inizio 2024 la Mazda2 è diventata ancora più matura rispetto al passato, cambiando soprattutto all’interno. Ma quanto costa la nuova versione aggiornata? Mazda ha appena messo online il configuratore italiano.

A partire da oggi 20 marzo, primo giorno di primavera, possiamo ordinare la nuova Mazda2 Hybrid sul sito italiano della casa giapponese. La Mazda2 Prime-Line, l’allestimento base, è proposto nel nostro Paese a partire da 24.990 euro con cerchi in acciaio da 15 pollici, sedili in tessuto nero, climatizzatore automatico, Cruise Control Adattivo con Stop&Go, sistema multimediale con schermo da 9 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless e telecamera posteriore. Fatta eccezione per i cerchi in acciaio, si tratta comunque di un allestimento di tutto rispetto, parliamo pur sempre di un’auto Full Hybrid che tiene clamorosamente a bada i consumi cittadini.

Continuiamo con la Centre-Line da 26.190 euro, poi la Exclusive-Line da 27.790 euro e infine due versioni Homura. Con la Homura da 30.290 euro abbiamo cerchi in lega da 17”, sedili sportivi, pad per la ricarica wireless, climatizzatore automatico bi-zona, controllo automatico dei fari abbaglianti, quadro strumenti digitale da 7”, illuminazione LED per l’abitacolo, vetri posteriori oscurati. Con la Homura Plus da 32.690 euro, infine, abbiamo in più anche il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, l’head-up display, Apple CarPlay wireless (per Android Auto serve il cavo) e il tetto panoramico.

