Questa Mazda2 è alimentata da vecchio olio da cucina: funziona a biodiesel

Il futuro dei motori sembra essere 100% elettrico, almeno in Europa. Commissione europea e aziende hanno fatto le loro scelte e direzionato gli investimenti, ci sono però diversi brand - soprattutto asiatici - intenti a sperimentare alimentazioni green alternative. Mazda ad esempio sta lavorando su motori a biodiesel.

Negli ultimi anni abbiamo visto come Toyota si sia impegnata nello sviluppo di un motore termico a idrogeno da competizione sulla sua Corolla, mentre altri brand come Porsche hanno dirottato i loro sforzi sui carburanti sintetici. Mazda ha invece creato una Mazda2 Bio alimentata al 100% da biodiesel, un carburante ottenuto da olio di cucina usato e grassi di microalghe. La vettura, che di fatto è un laboratorio su ruote, sta gareggiando nella classe ST-Q alla 24 ore della Super Taikyu Series Fuji, una categoria riservata alle auto non omologate, dunque a quelle sperimentali, un'occasione d'oro per il team Mazda Spirit Racing di testare sul campo la nuova tecnologia a biodiesel.

Benché sia ormai chiaro che la direzione dell'automotive sia il 100% elettrico, Mazda nutre i suoi legittimi dubbi sperimentando strade differenti: "Stiamo offrendo un approccio multisolution che offre powertrain diversi a seconda delle politiche di ciascun Paese o Regione" ha detto Akira Marumoto, Presidente e CEO di Mazda Motor Corporation. Mazda ci ricorda dunque che al mondo non esiste soltanto l'Europa e che in altre parti del globo potrebbe prendere piede la tecnologia a biodiesel, un carburante che Mazda vuole produrre in massa presso un nuovo stabilimento nel 2025 - nel quale le microalghe coltivate verranno combinate con grasso da cucina.