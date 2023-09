La Mazda2 si aggiorna: migliora l'infotainment in Giappone, a quando l'Europa?

A inizio settembre 2023 Mazda ha aggiornato la sua CX-30 con diverse novità, sembra però che nel calderone ci siano importanti aggiornamenti anche per la piccola Mazda2.

In Giappone il marchio ha fatto sapere che la Mazda2 e la CX-3 (modello che non viene più venduto in Italia) avranno presto una plancia aggiornata. Sul fronte infotainment avremo finalmente uno schermo centrale più grande e comodo, da 8,8 pollici, completo di servizi connessi. Per ora la conferma è arrivata soltanto per i modelli MY2024 venduti in Giappone, ci aspettiamo però che le novità possano arrivare anche in Europa, bisogna solo avere un po’ di pazienza per avere l’ufficialità della notizia.

Verosimilmente l’aggiornamento della Mazda2 italiana potrebbe arrivare nel corso del primo trimestre del 2024, al momento però - lo ripetiamo - non c’è nulla di ufficiale. L’ultimo restyling avvenuto nel nostro Paese risale allo scorso mese di febbraio, con Mazda che ha presentato il restyling 2023 della Mazda2, almeno per quanto riguarda il modello “originale” con motorizzazioni termiche. Nel nostro listino c’è anche la Mazda2 Hybrid di ispirazione Toyota che presenta a bordo un sistema di infotainment differente, con schermo da 7” anziché da 8. Molto probabilmente l’aggiornamento giapponese con il display da 8,8” riguarderà solo il modello con il “design ufficiale” di Mazda, non la variante ibrida. In Giappone la nuova Mazda2 sarà commercializzata a partire già da dicembre 2023, mentre la CX-3 sarà lanciata a febbraio 2024. In Italia questo crossover è praticamente superfluo grazie al best seller CX-30.