La Mazda2 2022 guadagna 3,5 stelle Green NCAP: solo BEV e PHEV fanno di meglio

Appena ieri 25 ottobre vi abbiamo parlato in modo dettagliato della nuova Mazda2 2022 disponibile da dicembre nelle concessionarie del marchio giapponese - pronta a fare concorrenza alla più blasonata Volkswagen Polo 2022 che abbiamo provato. Oggi vediamo quanto consuma la piccola asiatica secondo i dati Green NCAP.

Se avete letto il nostro articolo dedicato al lancio della Mazda2 sapete che a bordo dell'auto è presente la tecnologia Diagonal Vortex Combustion, che mira a ridurre consumi ed emissioni anche in assenza del sistema Mazda M Hybrid - disponibile sulla variante da 90 CV, non sulla 75 CV. Ebbene Green NCAP ha assegnato alla Mazda2 2022 3,5 stelle per efficienza nei consumi ed emissioni di CO2.

Questo grazie al motore Skyactiv-G da 1,5 litri, che ha permesso alla variante da 75 CV di essere una delle sole tre vetture in grado di guadagnare 3,5 stelle fra le auto a motore termico. Solo i modelli elettrici a batteria (BEV) e gli elettrici plug-in (PHEV) possono dunque fare di meglio. Dando un'occhiata approfondita al report, vediamo come la Mazda2 2022 da 75 CV consumi di media 5,4 litri/100 km, con il peggiore dei casi che ha visto il consumo medio salire a 6,1 litri/100 km. Al di là di questi dati però c'è di più: l'auto ha conquistato un 5.9/10 nel Clean Air Index, 6.9/10 nell'Energy Efficiency Index e 5.6/10 nel Greenhouse Gas Index, risultati eccellenti per una vettura a benzina.

“Risultati come questi convalidano la scelta strategica Mazda di continuare a migliorare la combustione interna e, così facendo, ridurre già oggi il reale impatto ambientale delle nostre auto”, ha affermato Heiko Strietzel, Powertrain Manager di Mazda Motor Europe. “Ciò fa parte del nostro approccio multi-soluzione che comprende diverse forme di propulsione e, come di consueto, scrupolosi sforzi per eliminare ogni possibile grammo di peso”.

“Congratulazioni a Mazda per le prestazioni impressionanti, soprattutto in termini di efficienza nei consumi di carburante”, ha commentato Aleksandar Damyanov di Green NCAP. L'organizzazione ha lodato le basse emissioni della vettura, che sarebbero state ancora migliori con un filtro antiparticolato per i motori benzina.