La nuova Mazda2 2022 disponibile da dicembre: novità e prezzi italiani

Lo scorso mese di agosto vi abbiamo anticipato che sarebbe arrivata una nuova Mazda2 2022, aggiornata in alcuni dei suoi punti chiave. Oggi è arrivato il momento di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo.

La piccola ammiraglia giapponese monterà l'evoluto motore a benzina Skyactiv-G da 1,5 litri declinato su due livelli di potenza (fratello del rivoluzionario motore Skyactiv-X della nuova Mazda3), ovvero 75 CV con 143 Nm di coppia massima e 90 CV con 151 Nm di coppia massima. Un aggiornamento più importante di quello che potrebbe sembrare, visto che il propulsore è ora dotato dell'inedita tecnologia Diagonal Vortex Combustion abbinata a un più elevato rapporto di compressione - aumentato da 14:1 a 15:1 - e a un nuovo sistema di scarico.



Questo ha consentito a Mazda di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Una tecnologia che funziona in combo con il sistema di iniezione del carburante, in modo da creare un vortice diagonale di aria e carburante miscelati in modo uniforme all'interno della camera di combustione. Così facendo abbiamo consumi ridotti di circa il 6,8% ed emissioni di CO2 inferiori del 9-11%. In particolare la versione da 75 CV vede il livello di Co2 ridursi del 10% anche senza il sistema Mazda M Hybrid, fermandosi a quota 109 g/km. La variante da 90 CV invece, con Mazda M Hybrid, non va oltre i 107 g/km.



Passando allo stile, fa il suo debutto nella gamma colori la nuova tinta Platinum Quartz a doppio strato, che utilizza come base un elegante colore platino di elevata qualità. Inoltre arriva un'importante evoluzione sul fronte dell'infotainment, visto che su nuova Mazda2 2022 arriva il supporto ad Apple CarPlay wireless. Disponibile poi la versione speciale Homura in entrambi i livelli di potenza con cerchi in lega Nero Lucido da 16", gli accenti neri dei retrovisori esterni e l'antenna shark.



Mazda2 sarà disponibile da dicembre in tutte le concessionarie italiane ed è già ordinabile a un prezzo di listino di 18.300 euro per la versione Evolve da 75 CV, 18.700 per la variante da 90 CV, a 20.800 euro abbiamo poi la Exceed da 90 CV e a 23.450 euro la Esclusive da 90 CV. La versione speciale Homura si può avere da 19.200 euro da 75 CV oppure 19.600 euro per quella da 90 CV.