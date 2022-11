Mazda svela un prototipo che potrebbe anticipare una Miata elettrica del futuro

Mazda ha pubblicato un lungo video in cui illustra i suoi piani futuri in fatto di elettrificazione della gamma da qui al 2030, che conterà su un aumento degli investimenti e punterà ad almeno il 40% delle vendite rappresentato da auto EV. Chi ha mantenuto l’attenzione per tutti i 36 minuti del filmato avrà però notato uno strano concept.

Mazda non ha rivelato dettagli riguardo al veicolo in questione, e non ha nemmeno fatto alcun riferimento ad esso quando è apparso nelle immagini, ma è evidente che si tratta del concept di una piccola vettura coupé che adotta gli stilemi del marchio e in particolar modo quelli riferiti alla Mazda MX-5 (più di 700 Mazda MX-5 al circuito di Modena per un Guinness World Record), il che fa pensare ad una Miata di quinta generazione.

Come detto non si sa nulla della vettura, nemmeno il nome in codice del modello, ma guardando la silhouette è evidente il rimando alla piccola roadster, che però in questo caso diventa una sportiva a tetto fisso, una coupé dai fianchi muscolosi ma allo stesso tempo sensuali, specialmente al posteriore, mentre la parte anteriore resta affilata e aggressiva.

Restando sul frontale, la griglia avvolge il logo centrale Mazda illuminato a LED, mentre i gruppi ottici sembrano avere un sistema pop-up che permette di nasconderli, proprio come sulla Miata originale. La natura elettrica del veicolo invece è suggerita dalla struttura stessa del telaio, che viene illustrata durante il video mostrando una struttura in alluminio che subito dietro ai sedili ha un vano che sembrerebbe adatto a contenere un pacco batterie.

Non resta dunque che aspettare notizie ufficiali dalla casa giapponese, ma nel frattempo vi ricordiamo che il motore Wankel tornerà tra noi con la Mazda MX-30 R-EV in arrivo a gennaio 2023.