Mazda Suitcase Car, l'incredibile auto portatile che si chiudeva in una valigia

All'inizio degli anni '90 Mazda ha presentato un curioso e bizzarro prototipo per un'auto portatile: si chiamava Mazda Suitcase Car ed era una vettura dalle dimensioni ridotte che si poteva richiudere in una valigia ed essere così trasportata.

La piccola vettura era una sorta di triciclo a motore con ruote chiodate e che aveva come base l'interno di una valigia: una volta chiusa appariva come un normalissimo baule, ovviamente un po' pesante visto quanto contenuto all'interno.

La vettura venne realizzata dagli ingegneri di Mazda e presentata nel 1991 ai principali saloni automobilistici di Stati Uniti ed Europa, ma non riuscì mai ad arrivare in produzione nonostante la sua genialità.

Mente del progetto fu l'ingegnere Yoshimi Kanemoto, colui che compare anche nelle foto 'pubblicitarie' della stessa Suitcase Car. L'idea nacque all'interno dello stesso glorioso marchio nipponico a seguito di un concorso chiamato Fantasyard, in cui i vari dipendenti si sfidarono a dare vita ad un prodotto creativo che fosse ovviamente una vettura.

Alla fine nacque l'auto in valigia, dotata di un piccolo manubrio stile scooter con tanto di pompetta a mo' di clacson, tre ruote chiodate, e un motore posizionato sulla destra, azionabile con una corda, tipo tosaerba. In totale la valigia pesava 32 chilogrammi, e presentava delle dimensioni di 57 per 75 centimetri, mentre il costo totale del progetto fu di 5.000 dollari, tutto sommato molto contenuto.

Il propulsore era un due tempi da 33,6 cavalli e poteva raggiungere una velocità massima di 30 km/h. Presenti infine gli indicatori di direzione e le luci dei freni, oltre ai fari e anche alla moquette.

Due la Mazda Suitcase Car realizzate, ma secondo quanto si mormora pare ne sia rimasta in vita solo una, visto che un prototipo venne distrutto accidentalmente subito dopo la sua creazione nel 1991.

Purtroppo l'auto non entrò mai in produzione nonostante l'idea fosse geniale, ma probabilmente il peso venne giudicato un po' troppo eccessivo e la velocità troppo ridotta.

La casa automobilistica di Fuchu ha saputo introdurre nel corso della sua gloriosa storia numerose invenzioni e novità, e fra le ultime si ricordano gli indicatori LED di Mazda che simulano il battito cardiaco. Lo scorso dicembre, invece, Mazda aveva alimentato una 2 con il vecchio olio da cucina, un perfetto esempio di biodiesel.