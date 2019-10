Mazda ci stuzzica con il teaser di un'auto elettrica: mostrati gli interni

Mazda ha pubblicato il video teaser di un'auto elettrica che sarà mostrata ufficialmente durante il Tokyo Motor Show (ormai imminente). Si parla del primo veicolo 100% elettrico di Mazda (ma in realtà non è proprio così), parola: "ecosostenibile". Nel video ci vengono mostrati gli interni, dove troviamo materiali molto particolari.

Tutti i materiali usati, annuncia con orgoglio il brand giapponese, sono ecosostenibili. Laddove altri produttori hanno preferito mettere il focus su altre peculiarità dell'elettrico (dalle performance incredibili, al lusso, arrivando al progresso tech), Mazda sceglie di capitalizzare sui movimenti sociali che stanno alzando la voce in tutto il mondo in questi mesi, puntando sull'ambiente.

Auto elettrica come arma per combattere il cambiamento climatico, e non come sfizio fine a se stesso. Ottima scelta di comunicazione.

Prima auto elettrica di Mazda? Non proprio, sicuramente parliamo della prima auto elettrica di massa, un po' come è stato per la recente Mini elettrica. Prima ancora, presentata più come ambizioso progetto speciale che altro, nel 2021 Mazda aveva messo in vendita la Demio, commercializzata in Giappone come Mazda2. Ne furono prodotte e vendute solamente 100.

Il teaser anticipa quindi l'annuncio ufficiale dell'EV made by Mazda. La data da fissare sul calendario è il 23 ottobre. Manca davvero poco.