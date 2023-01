Mazda fa sognare i fan: dopo l'elettrificazione potrebbe arrivare una sportiva col Wankel

Mazda è tornata a parlare di motore rotativo con la recente MX-30 R-EV, un’auto completamente elettrica che utilizza il motore Wankel come unità separata che funge da range extender. Nei sogni della casa giapponese però, c’è ancora l’idea di creare una nuova sportiva con motore rotativo, e forse tornerà per davvero.

La conferma arriva dall’Assistant Manager della divisione powertrain di Mazda, Yoshiaki Noguchi, che ha confermato quanto abbiamo appena affermato, e ai microfoni di Autocar ha poi aggiunto: “Il ‘Rotary’ è il nostro simbolo. È un sogno degli ingegneri Mazda avere un'auto sportiva col motore rotativo. Ora non è il momento per quello. Quando la situazione dell'azienda sarà molto migliore [per quanto riguarda il completamento del lancio dei modelli elettrificati], potremo pensare a quel sogno un'altra volta”.

Noguchi ha poi continuato a parlare dell’argomento, e ci ha tenuto a precisare che il loro motore Wankel ha fatto passi da gigante con lo sviluppo dell’unità montata a bordo della nuova MX-30, e adesso offre un peso più contenuto ma soprattutto tanta affidabilità in più, da sempre un neo del propulsore (ricordiamo però che Mazda vinse la 24 ore di Le Mans nel 1991 con la leggendaria 787B).

E l’Assistant Manager non è l’unico che si è espresso a riguardo. Anche Wakako Ueguji, Program Manager di Mazda, ha affermato che una sportiva col rotativo potrebbe arrivare in futuro: “Dobbiamo mantenere l'elettrificazione dei modelli per questa era. Questa è la prima cosa che facciamo, ma forse in futuro…”.