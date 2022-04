Questa Mazda RX-8 Hydrogen RE può funzionare a benzina e a idrogeno: è del 2003

Di idrogeno in campo automotive si parla sempre più spesso, anche grazie agli sforzi di aziende come Toyota che stanno sviluppando motori termici capaci di funzionare proprio a idrogeno - preservando l'esperienza di guida sportiva senza inquinare. Molti però dimenticano che anche Mazda aveva sviluppato qualcosa di simile.

Si tende a dimenticare la famosa RX-8 Hydrogen RE, addirittura risalente al 2003. Sfruttare l'idrogeno sui motori termici è una formula eccezionale, poiché non si inquina e i tubi di scarico rilasciano semplicemente acqua, l'industria però non è mai stata capace di imporre questo tipo di tecnologia sul mercato di massa.

Mazda ci aveva provato modificando un motore Wankel a doppio rotore, capace di funzionare sia a benzina che a idrogeno (un po' come oggi abbiamo i motori termici a benzina e a GPL). Il Renesis R2 genera 206 CV a benzina e 107 CV a idrogeno, accelerando da 0 a 97 km/h rispettivamente in 7,2 e 10 secondi.

Non un mostro di potenza, ricordiamo però che si tratta di un prototipo sperimentale del 2003, mentre oggi Toyota riesce a completare intere gare correndo soltanto a idrogeno (completata una gara da 1.500 km con un'auto termica a idrogeno). La RX-8 Hydrogen RE poteva trasportare 2,4 kg di idrogeno, sufficienti a percorrere fino a 100 km, in aggiunta al serbatoio di 60 litri di benzina. L'alimentazione poteva passare dalla benzina all'idrogeno semplicemente premendo un pulsante, esattamente come accade oggi con le bi-fuel benzina-GPL.