Mazda RX-7, pronta una sua erede? Potrebbe arrivare prima di quanto ci aspettiamo

Presentato al Japan Mobility Show del 2023, il concept Iconic SP è stato ispirato dalla terza generazione della RX-7, in particolare dall'ultimo modello della variante Serie 8 Spirit R. . Masashi Nakayama, capo progettista Mazda, ha evidenziato la speranza che l'Iconic SP richiami alla mente delle persone il ricordo della gloriosa RX-7.

Nakayama, ha espresso l'intenzione di Mazda di portare in produzione il concept Iconic SP. Egli ha dichiarato a Top Gear che la casa giapponese è interessata a sviluppare il concept Iconic SP come successore della RX-7, sottolineando il desiderio di vederlo diventare una realtà e circolare per le strade globali (questa Mazda RX7, pesantemente preparata è stata bandita dal circuito di Nurburgring per via della sua rumorosità, ben 130 decibel).

La somiglianza con l'RX-7, del resto, è notevole; il concept Iconic SP ha un design distintivo ma con forti richiami ad essa. Il design è stato concepito per stimolare la creatività e l'entusiasmo intrinseco, con Nakayama che sottolinea l'intenzione di "risvegliare l'infanzia interiore degli individui". Ha spiegato che il design mira a scatenare emozioni profonde nella mente delle persone.

Anche se i fari a scomparsa sono stati eliminati per conformarsi alle normative di sicurezza, Nakayama ha introdotto una soluzione innovativa per mantenere la caratteristica distintiva, riaffermando l'approccio di Mazda verso il design che va oltre la logica convenzionale.

Analogamente all'originale RX-7, il concept Iconic SP trae ispirazione da un motore rotativo, sebbene con una configurazione diversa. In questo caso, il motore rotativo fungerebbe da generatore, alimentando un motore elettrico da 365 cavalli sull'asse posteriore senza la necessità di dover installare una battaria pesante. Questo approccio contribuisce a mantenere un peso inferiore a 1451 kg a vuoto e una distribuzione di quest'ultimo equilibrato al 50:50.

Lo sviluppo del propulsore sarà supervisionato dal RE Development Group di Mazda, recentemente istituito, con l'obiettivo di resuscitare il motore rotativo e adattarlo al panorama dell'elettrico. L'obiettivo è quello di farlo funzionare anche con una varietà di fonti di carburante ecologiche, prolungando così l'esperienza della guida a combustione interna, nella quale i gruppi giapponesi in generale hanno annunciato di credere ancora.

Il CEO di Toyota infatti ha espresso scetticismo sulle auto elettriche, preferendo concentrarsi sull'ibrido. L'azienda ritiene che la tecnologia elettrica non sia ancora matura e che l'elettricità non sia accessibile ovunque. Nonostante riconosca il successo di Tesla, Toyota intende seguire la propria strada, focalizzandosi sull'attrarre più conducenti possibile con veicoli ibridi, considerati più efficaci nel ridurre le emissioni di CO2 rispetto alle auto elettriche costose.