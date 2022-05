Questa Mazda RX-7 FD ha percorso 700 km in 30 anni: oggi vale 159.000 euro

La Mazda RX-7 FD è considerata come una delle più belle auto giapponesi degli anni '90 dalla maggior parte degli appassionati automotive, oggi però trovarne una in perfette condizioni non è affatto facile: guardate questo modello rimasto praticamente come nuovo dopo 30 anni.

La Mazda RX-7 FD che vedete in foto è stata venduta nel 1992 e da allora ha avuto un solo proprietario - che a quanto pare non l'ha quasi mai portata fuori a fare un giro (per saperne di più sulla vettura: la Mazda RX-7 a motore rotativo che dominò il mondo). Grazie a questo le condizioni della vettura sono perfette, potrebbe essere esposta presso un concessionario come fosse nuova, del resto il contachilometri ne segna soltanto 764 percorsi.

Per molti fra voi sarà una blasfemia: acquistare un'auto simile e poi non guidarla mai, per tenerla sempre al chiuso in un garage. Questo trattamento però ha portato il suo prezzo di cartellino a 159.000 euro, cifra a cui la vettura viene venduta sul sito tedesco mobile.de.

Secondo la descrizione, si tratta della prima FD arrivata negli USA nell'aprile del 1992, ha poi però passato la sua intera esistenza in un garage tedesco all'interno di una collezione più grande, con temperatura e umidità sotto controllo per preservare la conservazione della vettura. Parliamo di una RX-7 di colore rosso con un motore 1.3 Turbocompresso che produce 176 kW/236 CV, gestito attraverso un cambio manuale a cinque rapporti. Fra le curiosità abbiamo un impianto audio Bose con un lettore CD, il climatizzatore manuale e il tettuccio apribile.