Questa Mazda RX-7 è stata bandita dal Nurburgring: 'Fa troppo rumore, superati i 130 db'

C'è una splendida Mazda RX-7 di colore nero che non potrà più correre sul leggendario circuito del Nurburgring, a meno che la stessa non riduca il rumore del suo motore iper modificato.

Forse non tutti sanno che sono diverse le regole in vigore presso lo storico circuito tedesco, l'ultima introdotta al Nurburgring vieta la circolazione a vetture che non facciano almeno i 130 km/h.

Fra le tante norme ve ne è anche una decisamente curiosa che riguarda l'inquinamento acustico: qualsiasi auto emetta un suono superiore ai 130 decibel sarà bandita dal circuito. Ovviamente il ban non è a vita, visto che, se il proprietario della vettura mette mano al suo propulsore riducendone il baccano, potrà tornare tranquillamente a circolare fra le centinaia di curve dell'inferno verde, ma fino a quel momento dovrà restare fuori dai cancelli d'accesso.

E' questo il caso di una splendida Mazda RX-7, l'auto a motore rotativo che dominò il mondo, e vettura che a 31 anni dal suo debutto ha ancora un grandissimo fascino soprattutto fra gli appassionati di auto d'importazione.

A finire escluso dal Nurburgring è stato lo youtuber Misha Charoudin, proprietario di una RX-7 dotata di un motore completamente ricostruito e modificato, che purtroppo ha superato la soglia dei 130 decibel: dopo solo due giri di pista, a causa dell'eccessiva rumorosità in occasione della massima velocità, è arrivata la squalifica.

La jappo ha un'accelerazione brutale, con il turbo che entra in azione a circa 4.500 giri al minuto e una velocità di punta che non è chiara, ma che dovrebbe tranquillamente toccare i 300 km/h. Numeri davvero impressionanti quelli della coupé, che dal video che trovate più sopra appare una vera e propria belva a quattro ruote mentre affronta le varie curve del circuito tedesco, superando agilmente le altre vetture in pista.

Obiettivo di Misha, tornare in pista il prima possibile ma questa volta con un sistema di scarico aggiornato e più silenzioso per evitare un nuovo ban.