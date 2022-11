Una Mazda RX-7 abbandonata in un garage torna come nuova dopo 23 anni

Mazda ha diverse vetture presenti in gamma, ma sono due i modelli che sono da sempre il simbolo del marchio, ovvero MX-5 e RX-7. La Miata ha un sacco di ammiratori e il raduno da record di 700 MX-5 sul circuito di Modena ne è la prova, ma la seconda non è da meno, e trovare una RX-7 completamente originale non è cosa facile al giorno d’oggi.

Il canale YouTube WD Detailing lo sa bene, e infatti nel suo ultimo video mette subito in chiaro che la RX-7 nera protagonista del filmato è una delle vetture più rare presenti sul canale. L’esemplare che vedete nelle immagini è una RX-7 di terza generazione completamente originale che ha passato i suoi ultimi 23 anni rinchiusa in un garage, accanto ad un altra RX-7 di prima generazione.

Il suo proprietario l’aveva acquistata nel 1994, ma essendo spaventando dalle prestazioni che era in grado di offrire, ha poi deciso di parcheggiarla in garage, nel 1999, con poco più di 14.000 km all’attivo. Da quel giorno l’auto è rimasta rinchiusa nel garage a raccogliere polvere e ad offrire rifugio a diversi topolini (molti dei quali ritrovati all’interno della vettura durante la pulizia) fino ad oggi, quando i ragazzi di WD Detailiing l’hanno recuperata per riportarla al suo stato originale.

Dunque l’auto ha ricevuto dapprima un lavaggio della carrozzeria per togliere “il grosso” (guardate il car wash più costoso del mondo con una Pagani Huayra da 4 milioni), e poi è iniziata la pulizia certosina di ogni anfratto della vettura, che nonostante il tanto tempo passato in garage è ancora in ottime condizioni e perfettamente funzionante, compreso il sistema dei fanali a scomparsa. Il risultato finale parla da sé: la Mazda RX-7 sembra appena uscita dalla concessionaria.