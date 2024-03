Mazda registra il nome 6e in Europa, nuova berlina elettrica in arrivo?

Con l’elettrico Mazda era partita con le migliori intenzioni, lanciando una MX-30 dal design originale ma un’autonomia e un’efficienza poco ottimizzate. Il modello non è stato un successo di vendite assoluto, il brand però ha tutta la voglia di “rifarsi”: in Europa ha appena registrato il nome 6e, probabilmente per una nuova auto 100% elettrica.

La delusione legata alla MX-30 100% elettrica è palpabile ancora oggi fra gli addetti ai lavori (qui di seguito trovate la nostra prova della Mazda MX-30 elettrica), nonostante fosse un modello eccezionale per alcune soluzioni. Mazda ha ridato vita alla vettura con la MX-30 R-EV con tecnologia Plug-in Hybrid, nel prossimo futuro però potrebbe arrivare una nuova auto a batteria, magari una lussuosa berlina per sfidare la Tesla Model 3. Mazda ha registrato nome e logo “6e” presso l’Unione Europea, come raccontato da AutoGuide. La registrazione è avvenuta presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) nella giornata di ieri 18 marzo, chiaro segno che il marchio stia preparando qualcosa...

La registrazione è stata inoltre catalogata con questa descrizione: “Automobili e loro parti; automobili elettriche e loro parti”. Spazio per la fantasia non ce n’è molto, Mazda potrebbe ridare vita alla berlina Mazda6 con una versione 100% elettrica, offerta in esclusiva oppure accanto a una variante ibrida. Superfluo dire che siamo molto curiosi, anche perché al momento Mazda non vende in Italia la Mazda6, vettura che è stata aggiornata l’ultima volta nel 2018 per poi andare in pensione qualche anno dopo in diversi mercati.

