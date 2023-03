Mazda raggiunge Toyota nella Research Association per sviluppare carburanti green

Il futuro dell'automobile non avrà solo le batterie e l'idrogeno, anche gli e-fuel e i biocarburanti (ma questi ultimi al di fuori della UE). Mazda sarà protagonista di questa rivoluzione green quale nuovo membro della Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels, anche detta Research Association.

Fondata nel 2022 da ENEOS Corporation, Suzuki Motor Corporation, Subaru Corporation, Daihatsu Motor Co. Ltd., Toyota Motor Corporation e Toyota Tsusho Corporation, ora l'associazione può contare anche su Mazda - che porta a 7 il numero totale di aziende partecipanti. Obiettivo dell'associazione è sviluppare carburanti a basse emissioni e puntare a una società a zero CO2.

Secondo la visione di Mazda, il futuro non avrà un'unica alimentazione predominante, al contrario bisognerà spingere per una strategia multi-solution che dia agli utenti la libertà di scegliere la tecnologia non inquinante migliore per le proprie esigenze. La Research Association aiuterà il marchio giapponese a compiere questa strategia, poiché alla base del lavoro dell'associazione vi è il miglioramento della produzione del carburante a bioetanolo (cosa cambia fra bioetanolo ed e-fuel?) e l'utilizzo della CO2 generata durante tale processo, al fine di azzerare l'impatto ambientale. Tutto questo ha spinto Mazda a diventare un nuovo membro dell'associazione, il cui presidente del CdA Koichi Nakata ha detto: "I carburanti a emissioni zero sono un’opzione energetica leader per realizzare una società con neutralità al carbonio. Siamo lieti che Mazda, che ha consolidato una notevole conoscenza e tecnologia relativa ai carburanti a zero emissioni, sia diventata il nostro nuovo partner. La Research Association promuoverà ulteriormente la ricerca sulla tecnologia di produzione del bioetanolo e sull’uso della CO2 generata durante tale processo".

Ricordiamo che Mazda è anche membro della eFuel Alliance dal 2021, il cui obiettivo è di promuovere gli e-fuel appena accettati dalla UE per il post-2035.