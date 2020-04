Mazda presenta i modelli dedicati ai 100 anni del brand

Mazda compie 100 anni, e lo fa in uno dei periodi peggiori per poter celebrare un centennale. Non ci saranno eventi trionfali, né concept car futuristiche. In compenso la casa automobilistica giapponese ha presentato una linea di modelli in edizione limitata dedicati ad un traguardo tanto importante: ecco le Mazda 100th Anniversary Special Edition.

Le auto che rientrano nella collezione dedicata ai 100 anni di Mazda sono contraddistinte da una scelta cromatica tanto semplice quanto elegante e riuscita: esterni in Snow Flake White Pearl Mica con Bordeaux sul tettuccio e negli interni in pelle.

È un omaggio alla prima auto di Mazda, la R360 Coupé del 1960. Un omaggio che risulta oltremodo evidente quando a tingersi di bordeaux è il tettuccio in tela della Miata.

Per il momento la collezione dedicata ai 100 anni di Mazda è limitata al Giappone, ma la casa automobilistica ha promesso che i modelli con i colori in edizione limitata arriveranno anche negli altri mercati in futuro. Si parla di autunno per l'arrivo in Europa. Mazda ovviamente punta il dito contro l'attuale crisi a giustificazione del ritardo rispetto al debutto in Giappone.

Non mancano ovviamente altri richiami al centennale del brand, come il badge sulla carrozzeria con il traguardo 1920-2020, e il logo dei 100 anni sul poggiatesta degli schienali e sulle chiavi dell'auto.