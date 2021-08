Mazda prepara una nuova sportiva: ecco le prime immagini

A quanto pare Mazda sta davvero lavorando ad una nuova coupé sportiva di primissimo livello. A renderlo noto è la scoperta di alcuni brevetti depositati in territorio giapponese, i quali vanno ben oltre la messa in sicurezza di una nomenclatura, e in effetti includono numerosissime illustrazioni e spiegazioni tecniche.

Si parla di un telaio in alluminio con struttura reticolare, di proporzioni generali e anche di powertrain. In linea di massima potremmo azzardare un paragone ravvicinato con la RX-Vision concept del 2015 alla quale si ispira in modo palese.

I brevetti sono stati individuati da Taku2-4855 (purtroppo è tutto in giapponese), che ha condiviso i dettagli di quella che è chiaramente una sportiva a due porte. Visibile anche il C-pillar con lunotto posteriore della RX-Vision, anche se purtroppo non possiamo dare per davvero uno sguardo al design della carrozzeria. A ogni modo quasi tutte le illustrazioni fanno riferimento al telaio in alluminio e alle sue proprietà in termini di sicurezza, di riduzione delle vibrazioni e di minimizzazione del rumore.



Assolutamente interessanti allo stesso tempo le informazioni sul sistema propulsivo, che incanalerebbe parte del suo output verso le sole ruote posteriori unendo la sua forza a quello di un motore elettrico a 48-volt. All'asse anteriore invece pare che a gestire il tutto sia un ulteriore unità elettrica, per cui non è da escludere la trazione integrale.



Per Ben Hsu di Autoblog sono molti gli elementi a suggerire una produzione tutt'altro che di massa. Il telaio monoscocca appare ampiamente consolidato da un supporto rinforzato a forma di Y in posizione centrale, con altre estensioni che vanno a legarsi all'avantreno per l'ottenimento di una rigidità enorme. Infine non possiamo tralasciare di citare la probabilissima implementazione di sospensioni a doppio braccio oscillante.



Le voci di corridoio parlano nel frattempo del fatto che il brand giapponese possa impiegare un sei cilindri in linea per muovere la vettura, ma da parte nostra non possiamo far altro che attendere aggiornamenti ufficiali nel merito della questione.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo rimandarvi ad altre due notizie sul marchio: la prima concerne le offerte sul Summer Bonus per agosto 2021 (sono presenti anche promozioni per Fiat, Suzuki e altri produttori), mentre la seconda riguarda le particolari modifiche apportate ad una Mazda MX-5 divenuta, incredibilmente, un fuoristrada a tutti gli effetti.