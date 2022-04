Mazda prepara nuova serie di motori V6 benzina e diesel: 'Soddisferà le norme Euro 7'

Il futuro del mondo automotive è senza ombra di dubbio elettrico e anche i maggiori produttori lo sanno bene; ciononostante, c’è chi ancora vuole osare con la combustione soddisfando le normative Euro 7. Se da una parte Porsche investe sulla benzina sintetica, dall’altra Mazda sta preparando una nuova serie di motori a combustione.

A svelarlo ad Automotive News Europe è stato Joachim Kunz del team di sviluppo tecnico presso il centro R&D Mazda in Europa: “Questa sarà molto probabilmente l'ultima generazione di motori a combustione interna; quindi, ci prepareremo per l'obiettivo atteso più difficile e quindi regolare utilizzando soluzioni di post-trattamento”, ha dichiarato. Gli investimenti riguarderanno tutti i componenti che possono essere migliorati affinché tale generazione di motori a combustione soddisfi le autorità e le normative Euro 7, anche se queste in realtà devono ancora essere finalizzate.

Kunz ha poi specificato che l’intento di Mazda è quello di riuscire a rientrare nei nuovi standard pur proponendo un’alternativa potente e “tradizionale” all’elettrificazione. Al momento si parla di un motore a benzina da 3,0 litri e uno da 3,3 litri per il diesel denominato SKYACTIV-D e capace di arrivare a 228 cavalli e 500 Newton-metri nella forma standard. È già certo, dunque, che Mazda offrirà il motore diesel in buona parte del Vecchio Continente.

Nel mentre, Subaru ha salutato per sempre la WRX STI a combustione.