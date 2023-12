Mazda sta lavorando a diversi modelli elettrici da lanciare entro il 2030

Il mondo delle quattro ruote guarda con speranza verso il futuro green, eppure un brand giapponese non sembra essere molto interessato. Mazda non sembra amare la transizione a zero emissioni dell'automotive, eppure sembrerebbe essere pronta a lanciare 7-8 auto elettriche entro il 2030 per stare al passo coi tempi.

Al momento il marchio di Fuchū (Hiroshima) nella sua gamma propone solamente una soluzione a zero emissioni. Si tratta della MX-30, un crossover EV presentato (ormai) lo scorso 2019. Da allora non è stata prodotta nessun'altra vettura completamente green, e il motivo di ciò lo spiega il CEO Masahiro Moro in un'intervista rilasciata al sito Automotive News.

"Per noi la domanda di auto elettriche è ancora troppo incerta" ha sottolineato Moro, "La richiesta cresce ancora troppo lentamente, gli automobilisti al momento sono alla ricerca di alternative che non sono gli EV". Insomma, per sintetizzare il credo del numero uno di Mazda, l'elettrico non è ancora una certezza, e soprattutto non crea profitti, tant'è che lo stesso Moro ha commentato che le auto elettriche non decollano, tranne Tesla.

L'azienda prevede che nel 2030 circa il 25-40% delle sue vendite internazionali riguarderà veicoli elettrici, e nonostante questa riluttanza al cambiamento, Mazda sembrerebbe essere pronta a fare sul serio nella produzione di EV. Negli ultimi giorni, infatti, si è vociferato a proposito di un'altra auto elettrica Mazda, un crossover, mentre adesso arrivano le prime conferme.

Mazda ha infatti dato il via allo sviluppo di una nuova piattaforma modulare sulla quale dovrebbero prendere vita le 7 o 8 vetture a zero emissioni del futuro. Un progetto che vede la collaborazione di Toyota e ha già una road map definita: entro il 2025 devono essere realizzate le BEV per il mercato giapponese, queste potranno poi essere spedite in Nord America entro il 2028, infine nel mondo intero nel 2030. Dunque anche Mazda è destinata a diventare green...