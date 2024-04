Mazda preannuncia la nuova CX-80 a 7 posti, reveal il 18 aprile

Mentre gli appassionati restano in attesa di conoscere qualche dettaglio aggiuntivo sulla nuova Mazda 6e, il cui nome è stato registrato in Europa, il marchio giapponese torna ad affacciarsi sul mondo SUV annunciando la nuova CX-80.

In realtà alla presentazione ufficiale della vettura manca ancora del tempo, vedremo infatti la nuova Mazda CX-80 il prossimo 18 aprile 2024 alle ore 12:00 CEST. Sul nuovo SUV giapponese sappiamo che offrirà tre file di sedili, dunque l’ammiraglia del brand di Hiroshima punta a ospitare a bordo fino a 7 persone. Costruita sulla medesima piattaforma della CX-60, la Large Architecture di Mazda, sarà una vettura “spaziosa, confortevole, versatile e fantastica da guidare”, almeno nelle promesse del marchio.

Un SUV Full Size che in lunghezza sfiora i 5 metri e ha un passo che supera i 3 metri, è dunque più lungo e più alto della più nota CX-60. Oltre ad avere una terza fila di sedili ripiegabile in piano, nuova CX-80 sarà anche disponibile con tre configurazioni della seconda fila, si potrà infatti scegliere di avere anche due sedili indipendenti con una consolle centrale.

La prevendita della nuova Mazda CX-80 inizierà il prossimo mese di maggio, arriverà invece nelle concessionarie a partire dall’autunno 2024. In previsione del reveal ufficiale Mazda ha già rilasciato un breve teaser in grado di mettere un po’ di acquolina in bocca.

