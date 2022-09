È questa la Mazda MX-5 più veloce al mondo? Superati 300 km/h sull'Autobahn!

A metà settembre all’Autodromo di Modena si sono radunate oltre 700 Mazda MX-5, entrate nei Guinness World Records per il raduno Miata più grande che si sia mai visto. C’è però un altro record da battere ora: uno YouTuber ha mostrato la sua Mazda MX-5 a oltre 300 km/h sull’Autobahn tedesca!

Sul canale di EVOVIISWE è apparsa proprio pochi giorni fa una Miata di quarta generazione Fastback hardtop con un motore modificato a ben 514 cavalli e 675 Nm di coppia. La potenza del V8 è innegabile, e si vede anche dal filmato: nella sua breve durata possiamo chiaramente vedere le misure prese nel tratto autostradale senza limiti di velocità, e fanno paura!

Il primo tentativo di abbattere la barriera dei 300 km/h non è andato esattamente come previsto, in quanto il rivestimento superiore del parabrezza è volato via a 286 km/h – come dimostrato in un altro video presente nel canale. Dopodiché, il tachimetro analogico è stato sostituito dal Racelogic VBOX Sport per misurare con precisione la velocità del veicolo, in quanto la Miata può solo misurare fino a 240 km/h.

I test successivi hanno chiarito il verdetto: questa potrebbe essere l’MX-5 street-legal più veloce al mondo con i suoi 301,6 km/h registrati sull’Autobahn. Secondo il proprietario, la sua Miata avrebbe potuto superare ulteriormente tale limite; tuttavia, non c'era abbastanza strada dritta da percorrere.

