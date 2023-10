Mazda MX-5, il misterioso teaser mostrato in Giappone

Mazda ha annunciato una vasta gamma di modelli che presenterà al Japan Mobility Show per sostenere il nuovo slogan aziendale "Il futuro creato dall'amore per le auto". Tra i veicoli esposti, ci saranno modelli che spaziano dalla generazione originale ai più recenti aggiornamenti, tra questi anche un restyling della MX-5.

Ma la vera novità riguarda un annuncio di un'anteprima mondiale l'anteprima mondiale realtivo a una una nuova concept car. Anche se non ci sono dettagli precisi, sembra che questo veicolo possa essere un'auto sportiva anziché un SUV crossover come inizialmente molti ipotizzavano. Tra le speculazioni, c'è l'idea di una nuova generazione della Mazda MX-5 o persino un emozionante concept con motore rotativo RX. Resta da vedere cosa riserverà Mazda per questa anteprima.

Che si tratti di una versione elettrica della MX-5? Potrebbe essere, dal momento che recentemente la stessa Mazda ha ammesso di essere al lavoro su questo veicolo, rassicurando anche sul fatto che la nuova MX-5, sebbene elettrica, manterrà la sua filosofia di auto sportiva.

Inoltre, Mazda parteciperà a programmi creati dalla Japan Automobile Manufacturers Association. Nel settore degli sport motoristici, sarà presentata "Mazda2 Bio Concept" un veicolo alimentato dalla prossima generazione di carburanti biodiesel. Ci sarà anche una simulazione di una "fabbrica" Mazda dove i bambini della scuola materna ed elementare potranno vivere esperienze progettate per consentire loro di esplorare il mondo dei lavori degli adulti attraverso giochi di ruolo. Tutto questo fa parte del progetto chiamato "Out of KidZania".